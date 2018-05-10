Нужно настроить и оптимизировать новый сервер для раздачи файлов формата mp4 (скачивание, Не онлайн).
Устранить причину попадания ip адреса в спам-лист
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ip адрес сервера попадает в спам лист https://www.abuseat.org/lookup.cgi
Удаляем вручную, через день снова в спаме. Надо разобраться в причинах попадания в эту базу.
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