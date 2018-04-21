Перенос сайта, смена хостинга и домена

Ip адрес сервера попадает в спам лист https://www.abuseat.org/lookup.cgi Удаляем вручную, через день снова в спаме. Надо разобраться в причинах попадания в эту базу.
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Сайт на вебайсист на хостинге Джино, нужно скопировать сайт на другой хостинг на другой домен, что бы грубо говоря было два одинаковых сайта на разных доменах и на разных хостингах
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