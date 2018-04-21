Перенос сайта, смена хостинга и домена

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок177 просмотров
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Сайт на вебайсист на хостинге Джино, нужно скопировать сайт на другой хостинг на другой домен, что бы грубо говоря было два одинаковых сайта на разных доменах и на разных хостингах

6 лет назад
am302
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад