Прописать редирект в nginx

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки125 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые!

Необходимо прописать редирект в nginx

есть файлы в сайте django 

/home/media/static/sp-push-worker.js

и sp-push-manifest.json

нужно сделать, чтобы они были доступны по прямому пути сайта.

Через location не получается. 

Nginx
6 лет назад
iOmen
Антон 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад