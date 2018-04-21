ВПН с функцией kill switch

Настройка сервера доступа accel-ppp Abills 0.58 Есть два сервера доступа с установленным CenTOS 7 . Есть сервер с биллином Abills 0.58 (установлен) Требуется сделать настройку связки Abills - сервер доступа... http://abills.net.ua/wiki/doku.php/abills:docs:manual:install_centos:ru http://abills.net.ua/wiki/doku.php/abills:docs:nas:linux:accel_pptp:ru?&#centos
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Нужно решение для смены ip не используя vpn программы, при этом нужна функция kill switch, которая будет разрывать интернет в случае разрыва. Ip нужно менять по запросу, и чтоб отличались не только подсеть
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