ВПН с функцией kill switch

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки117 просмотров
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Нужно решение для смены ip не используя vpn программы, при этом нужна функция kill switch, которая будет разрывать интернет в случае разрыва. Ip нужно менять по запросу, и чтоб отличались не только подсеть 

6 лет назад
andriiS
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ideis
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$30
1 день