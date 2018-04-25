Настроить скайп

нужна помощь в нстройке скайпа. Стоит последняя версия для window. Пришлось обновить, так как старая перестала авторизироваться. В последней версии работать невозможно, мало того, что чат не пригодный для работы (элементарно пропала кнопка поиска) так еще и шрифт настолько мелкий, что ничего не видно. На форуме поддержки нашел, что шрифт изменить теперь нельзя. нужна помощь -0 какая-то альтернатива нормальная этой версии скайпа.