Настроить скайп

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки180 просмотров
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нужна помощь в нстройке скайпа. Стоит последняя версия для window.  Пришлось обновить, так как старая перестала авторизироваться.  В последней версии работать невозможно, мало того, что чат не пригодный для работы (элементарно пропала кнопка поиска) так еще и шрифт настолько мелкий, что ничего не видно. На форуме поддержки нашел, что шрифт изменить теперь нельзя.  нужна помощь -0 какая-то альтернатива нормальная этой версии скайпа.

6 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад