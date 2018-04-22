Удалить сайть с хостинга

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки110 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Переехали на другой хостинг, нужно удалить сайт полностью со старого - Джино, доступы к хостингу есть. ОПЛАТА ТОЛЬКО ЯНДЕКС ДЕНЬГИ

6 лет назад
am302
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад