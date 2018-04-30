Настроить Linux Сервер

Нужно перенести сервер MS SQL 2014 с домашнего ПК на windows хостинг, настроить синхронизацию, доступ и др. – по скайпу поясню, что нужно сделать
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Работы на час - два. Нужно проверить настройки бесзопасности, настроить домен и установить программу,
которая удаляет старые логи.
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