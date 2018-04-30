Настроить Linux Сервер

Системное администрированиеЗавершен10 заявок159 просмотров
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Работы на час - два. Нужно проверить настройки бесзопасности, настроить домен и установить программу, 

которая удаляет старые логи.

Linux
6 лет назад
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
онлайн
6 лет назад
$30
1 день
Отлично сработались!
Хороший заказчик, рад работать!