Перенести сервер MS SQL на windows хостинг

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок141 просмотр
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Нужно перенести сервер MS SQL 2014 с домашнего ПК на windows хостинг, настроить синхронизацию, доступ и др.  – по скайпу поясню, что нужно сделать

6 лет назад
odan123
47 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад