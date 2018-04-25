Конфиг для nginx c 2 условиями

Имеется два сайта (клона). На одном не работает поиск по сайту и всплывающий виджет. На втором этот функционал работает. Нужно почнить "инвалида". Если нужно, для этого могу дополнительно предоставить доступ к рабочему сайту-близнецу. Файл с ...