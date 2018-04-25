Конфиг для nginx c 2 условиями

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка164 просмотра
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Привет.

Требуется изобразить рабочий белого списка с условиями:

* если Ip находиться в списке, то error_page 303 = @backend;

* а если нет то:

proxy_pass http://unix:/var/run/ispcore.sock:/core/check/request?method=$request_method&host=$host&uri=$request_uri;

server {

listen %ip%:%web_ssl_port%;

server_name %domain_idn% %alias_idn%;

ssl on;

ssl_certificate %ssl_pem%;

ssl_certificate_key %ssl_key%;

location / {

include /etc/nginx/ispcore_params;

proxy_pass http://unix:/var/run/ispcore.sock:/core/check/request?method=$request_method&host=$host&uri=$request_uri;

include /etc/nginx/asp.net_params;

proxy_intercept_errors on;

error_page 303 = @backend;

}

location @backend {

proxy_pass https://%ip%:%web_ssl_port%;

proxy_set_header Host $host;

}

}

Nginx
6 лет назад
N555
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад