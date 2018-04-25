Конфиг для nginx c 2 условиями

нужна помощь в нстройке скайпа. Стоит последняя версия для window. Пришлось обновить, так как старая перестала авторизироваться. В последней версии работать невозможно, мало того, что чат не пригодный для работы (элементарно пропала кнопка поиска) так ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет.
Требуется изобразить рабочий белого списка с условиями:
* если Ip находиться в списке, то error_page 303 = @backend;
* а если нет то:
proxy_pass http://unix:/var/run/ispcore.sock:/core/check/request?method=$request_method&host=$host&uri=$request_uri;
server {
listen %ip%:%web_ssl_port%;
server_name %domain_idn% %alias_idn%;
ssl on;
ssl_certificate %ssl_pem%;
ssl_certificate_key %ssl_key%;
location / {
include /etc/nginx/ispcore_params;
proxy_pass http://unix:/var/run/ispcore.sock:/core/check/request?method=$request_method&host=$host&uri=$request_uri;
include /etc/nginx/asp.net_params;
proxy_intercept_errors on;
error_page 303 = @backend;
}
location @backend {
proxy_pass https://%ip%:%web_ssl_port%;
proxy_set_header Host $host;
}
}
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