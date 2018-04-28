Нужен админ для настройки сервира

Системное администрированиеЗакрыт8 заявок159 просмотров
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нужен админ для настройки сервера крупного проекта.

с большим опытом настройки защиты.

6 лет назад
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв