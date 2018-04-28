Нужен специалист по настройки modpagespeed

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка123 просмотра
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Есть уже настроенный modpagespeed на nginx.  После первого захода, изображения кешируются как нужно и нарезаются согласна правилам rewrite_images ..., но если на эту же ссылку зайдет новый человек ну или браузер очищенным кешем, он увидит не оптимизированные изображения а старое, и только при втором заходе будут появляться кэшированные изображения.

Задача, чтоб новым посетителям показывались изображения уже закешированные ранее других пользователей. 

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6 лет назад
domler
45 летТурция
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад