Нужен специалист по настройки modpagespeed

Есть уже настроенный modpagespeed на nginx. После первого захода, изображения кешируются как нужно и нарезаются согласна правилам rewrite_images ..., но если на эту же ссылку зайдет новый человек ну или браузер очищенным кешем, он увидит не оптимизированные изображения а старое, и только при втором заходе будут появляться кэшированные изображения.

Задача, чтоб новым посетителям показывались изображения уже закешированные ранее других пользователей.

Сразу пишите, сколько денег хотите.