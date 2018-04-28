Нужен специалист по настройки modpagespeed

Нужно сделать возможность записывать разговор менеджеров (пока 3 человека) Номера 2 украинских +38 и один рус +7 Ваши цены
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть уже настроенный modpagespeed на nginx. После первого захода, изображения кешируются как нужно и нарезаются согласна правилам rewrite_images ..., но если на эту же ссылку зайдет новый человек ну или браузер очищенным кешем, он увидит не оптимизированные изображения а старое, и только при втором заходе будут появляться кэшированные изображения.
Задача, чтоб новым посетителям показывались изображения уже закешированные ранее других пользователей.
Сразу пишите, сколько денег хотите.
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