Чистка сайтов от вирусов

Системное администрированиеЗавершен8 заявок159 просмотров
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Доброго дня!

Нужно срочно почистить 10 сайтов от вирусов. Напишите стоимость. Сроки.

6 лет назад
prodvi2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
16 часов назад
6 лет назад
$190
1 день
Спасибо Алексею за работу! Всегда на связи, все выполняет четко. Работа была выполнена быстро. обязательно буду обращаться еще!
Спасибо за заказы! Отличный заказчик, четкие задачи, быстрая оплата!