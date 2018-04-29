Обслуживание сайта

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки146 просмотров
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Здравствуйте. Необходимо обслуживание сайта на платформе OpenCart. Исправление ошибок, замена темы, установка дополнений и модулей. 

6 лет назад
guest_15252845647586
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад