Требуется опытный сис. админ Freebsd

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок162 просмотра
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Требуется опытный сис. админ для помощи в переходе с Апача 2,2 на 2,4 и для увеличения раздела /tmp/

FreeBSD
6 лет назад
nubber
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад