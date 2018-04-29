Требуется опытный сис. админ Freebsd

Здравствуйте. Необходимо обслуживание сайта на платформе OpenCart. Исправление ошибок, замена темы, установка дополнений и модулей.
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Требуется опытный сис. админ для помощи в переходе с Апача 2,2 на 2,4 и для увеличения раздела /tmp/
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