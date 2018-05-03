Установить и настроить Sphinx или Elasticsearch

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки148 просмотров
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Добрый день.

Необходимо установить и настроить Sphinx или Elasticsearch для статического сайта, настроить индексирование статической части контента.

6 лет назад
Roland777
Евгений 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад