Желательно чтобы вы были знакомы со steam. ТЗ ниже 1.Выставлять вещи в стиме на торговую площадку. Функционал: -выставлять вещи дороже от цены на момент выставления по критериям, если вещь не попадает ...
Корп. mail и шэринг файлов с управлением доступом через LDAP
Краткое описание:
1) В Системе должны создаваться: Субъекты (ФизЛица и ЮрЛица) у которых регистрируются логины и почтовые ящики (ПЯ). Для ЮрЛиц также создаются папки для файлов. У каждого Субъекта может быть один или несколько Админов. Админы могут предоставлять доступ к ПЯ (с разными правами) любым другим зарегистрированным в Системе ФизЛицам, а так же права на управление файлами в папке ЮрЛиц.
2) Регистрация в Системе и управление правами через OpenLDAP доступ к которому через формы вэб-интрефейса.
Т.е. через OpenLDAP должны централизованно управляться права на почтовые ящики Субъектов, так и на папки, созданные для разных ЮрЛиц.
Более подробное описание в приложенном ТЗ. К сожалению, пока ТЗ не достаточно конкретное, т.к. только по результатам Этапа 1 ожидаю получить точное представление по компонентам Системы и их взаимодействию.
Для развёртывания системы есть домен + VPS.
Оплата:
До 50% предоплата за каждый Этап. Окончательная оплата всех этапов после завершения всех работ. Частичное исполнение не представляет ценности.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Нужен квалифицированный специалист по работе с изображениями, транслируемыми с вебкамеры компьютера. Профессионал, который разбирается не только в существующих программах (типа Manycam, Fake Webcam, Splitcam и т.д.), но и смог бы выполнить нашу задачу по транслированию любого ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день, .Что нужно (Если вы не уверены что какой-либо пункт вам подойдет то все равно пишите, все обговариваемо): 1 Основная задача: Написать модуль распознавания речи. Т.е. некий класс, который принимает аудиофайл а ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Разработать платежный терминал, на базе малины либо других микрокомпьютеров, которые будет понимать NFC, Bluetooth, иметь 2 экрана и определенные другие устройства. Результат работы полностью рабочая система и схемы для производства плат, а ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется человек который знаком с работой steam. 1.Выставлять вещи в стиме на торговую площадку. Функционал: -выставлять вещи дороже от цены на момент выставления по критериям, если вещь не попадает ...Закрыт7 лет назад
нужна установка Микроразметка Open Graph и Микроразметка Schema.org для сайтов 4multivarki.com/ online-effects.ru/Закрыт7 лет назад
- $300
Доброго дня, необходим человек со знаниями php 5.6 / Symfony 2 / REACT / Doctrine 2, для доработки проекта. По всем вопросам обращаться в телеграм.Закрыт7 лет назад
задача софта анализировать ютьюб каналы по списку нужно вытаскивать последние 7 роликов и в таблицу автоматические заносить - среднее число просмотров за 7 роликов - среднее число лайков за 7 роликов (в ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
В google sheets делаем складской учет + автоматизацию производства деталей из материалов. Первое: У нас есть материалы на 1 вкладке, мы их закупаем. В ней согласно номенклатуре деталей из ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен код для Pi-камеры по следующему сценарию: На видео в онлайне найти и выделить зеленые объекты (их будет 2), перевести в черно-белое (зеленые пиксели станут белыми, остальное черное), посчитать белые пиксели каждого объекта в ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад