Корп. mail и шэринг файлов с управлением доступом через LDAP

Краткое описание:

1) В Системе должны создаваться: Субъекты (ФизЛица и ЮрЛица) у которых регистрируются логины и почтовые ящики (ПЯ). Для ЮрЛиц также создаются папки для файлов. У каждого Субъекта может быть один или несколько Админов. Админы могут предоставлять доступ к ПЯ (с разными правами) любым другим зарегистрированным в Системе ФизЛицам, а так же права на управление файлами в папке ЮрЛиц.

2) Регистрация в Системе и управление правами через OpenLDAP доступ к которому через формы вэб-интрефейса.

Т.е. через OpenLDAP должны централизованно управляться права на почтовые ящики Субъектов, так и на папки, созданные для разных ЮрЛиц .

Более подробное описание в приложенном ТЗ. К сожалению, пока ТЗ не достаточно конкретное, т.к. только по результатам Этапа 1 ожидаю получить точное представление по компонентам Системы и их взаимодействию.

Для развёртывания системы есть домен + VPS.

Оплата:

До 50% предоплата за каждый Этап. Окончательная оплата всех этапов после завершения всех работ. Частичное исполнение не представляет ценности.