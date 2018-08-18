Корп. mail и шэринг файлов с управлением доступом через LDAP

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка135 просмотров

Краткое описание:

1) В Системе должны создаваться: Субъекты (ФизЛица и ЮрЛица) у которых регистрируются логины и почтовые ящики (ПЯ). Для ЮрЛиц также создаются папки для файлов. У каждого Субъекта может быть один или несколько Админов. Админы могут предоставлять доступ к ПЯ (с разными правами) любым другим зарегистрированным в Системе ФизЛицам, а так же права на управление файлами в папке ЮрЛиц.

2) Регистрация в Системе и управление правами через OpenLDAP доступ к которому через формы вэб-интрефейса.

Т.е. через OpenLDAP должны централизованно управляться права на почтовые ящики Субъектов, так и на папки, созданные для разных ЮрЛиц.

Более подробное описание в приложенном ТЗ. К сожалению, пока ТЗ не достаточно конкретное, т.к. только по результатам Этапа 1 ожидаю получить точное представление по компонентам Системы и их взаимодействию.

Для развёртывания системы есть домен + VPS.

Оплата:

До 50% предоплата за каждый Этап. Окончательная оплата всех этапов после завершения всех работ. Частичное исполнение не представляет ценности.

7 лет назад
kealog
Эдуард 
54 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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