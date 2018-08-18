Разработать платежный терминал, на базе малины либо других микрокомпьютеров, которые будет понимать NFC, Bluetooth, иметь 2 экрана и определенные другие устройства. Результат работы полностью рабочая система и схемы для производства плат, а ...
Написать модуль распознавания речи.
Добрый день,
.Что нужно (Если вы не уверены что какой-либо пункт вам подойдет то все равно пишите, все обговариваемо):
1 Основная задача: Написать модуль распознавания речи. Т.е. некий класс, который принимает аудиофайл а возвращает его текстовое содержимое. Иными словами - Транскрибация.
2 Язык реализации: можете использовать любой язык, главное результат.
3 Остальные части проекта: Python, JS
4 Взаимодействие с остальными частями проекта. Взаимодействие происходит по локальному протоколу в формате JSON.
5 Наше виденье: наиболее оптимальным решением для это задачи мы видим Sphinx, но если у вас есть другой инструмент для решения этой задачи можете использовать его.
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