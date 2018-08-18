Добрый день,

.Что нужно (Если вы не уверены что какой-либо пункт вам подойдет то все равно пишите, все обговариваемо):

1 Основная задача: Написать модуль распознавания речи. Т.е. некий класс, который принимает аудиофайл а возвращает его текстовое содержимое. Иными словами - Транскрибация.

2 Язык реализации: можете использовать любой язык, главное результат.

3 Остальные части проекта: Python, JS

4 Взаимодействие с остальными частями проекта. Взаимодействие происходит по локальному протоколу в формате JSON.

5 Наше виденье: наиболее оптимальным решением для это задачи мы видим Sphinx, но если у вас есть другой инструмент для решения этой задачи можете использовать его.