Доброго дня, необходим человек со знаниями php 5.6 / Symfony 2 / REACT / Doctrine 2, для доработки проекта. По всем вопросам обращаться в телеграм.
Микроразметка Open Graph
нужна установка Микроразметка Open Graph и Микроразметка Schema.org для сайтов
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