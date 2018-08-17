Автоматизация google таблицы

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки175 просмотров

В google sheets делаем складской учет

+ автоматизацию производства деталей из материалов.

Первое:

У нас есть материалы на 1 вкладке, мы их закупаем. В ней согласно номенклатуре деталей из выпадающего списка выбирать будем сколько деталей произвели. При добавлении из материалов должны вычитаться те материалы, которые используются при производстве деталей.

Второе- продажа.

На первую вкладку у нас записан покупатель и что он купил.

Например Иванов купил беседку премиум. Это значит что вычитаются нужные детали автоматом. 

7 лет назад
mashina7
Иван 
41 год
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров