Автоматизация google таблицы

В google sheets делаем складской учет

+ автоматизацию производства деталей из материалов.

Первое:

У нас есть материалы на 1 вкладке, мы их закупаем. В ней согласно номенклатуре деталей из выпадающего списка выбирать будем сколько деталей произвели. При добавлении из материалов должны вычитаться те материалы, которые используются при производстве деталей.

Второе- продажа.

На первую вкладку у нас записан покупатель и что он купил.

Например Иванов купил беседку премиум. Это значит что вычитаются нужные детали автоматом.