Имеется игра и моя программа, после очередного обновления игры перестал работать инжект в процесс игры. Нужно восстановить работу инжекта моей программы.
Переписать исходный код программы из Delphi Xe 10.2 в C++
Ищется исполнитель, который владеет обоими языками.
Есть готовый исходный код программы на Delphi. ТЗ этой программы тут: https://www.weblancer.net/projects/prikladnoe-po-23/tihij-otkat-google-chrome-do-predydushej-stabilynoj-versii-926294/
Программа реализована в виде билдера с опциями (см. прикрепленный скрин).
Нужно сделать все то же самое, только на С++, среда разработки visual studio.
У Вас должны быть навыки работы с ресурсами (FindResource, TResourceStream - в дэлфи), процессами (CreateProcess, TerminateProcess, Process32First, ProcessNext), реестром и HTTP get.
(поскольку они использовались в программе)
В случае необходимости (вопросы, уточнения и т.п.), есть возможность установить прямой контакт с программистом, который написал код на Delphi.
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