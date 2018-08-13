Переписать исходный код программы из Delphi Xe 10.2 в C++

Ищется исполнитель, который владеет обоими языками.

Есть готовый исходный код программы на Delphi. ТЗ этой программы тут: https://www.weblancer.net/projects/prikladnoe-po-23/tihij-otkat-google-chrome-do-predydushej-stabilynoj-versii-926294/

Программа реализована в виде билдера с опциями (см. прикрепленный скрин).

Нужно сделать все то же самое, только на С++, среда разработки visual studio.

У Вас должны быть навыки работы с ресурсами (FindResource, TResourceStream - в дэлфи), процессами (CreateProcess, TerminateProcess, Process32First, ProcessNext), реестром и HTTP get.

(поскольку они использовались в программе)

В случае необходимости (вопросы, уточнения и т.п.), есть возможность установить прямой контакт с программистом, который написал код на Delphi.