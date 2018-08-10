Задача печать фото из инстаграм по хэштегу или по поиску в профиле. Необходимо чтобы программа автоматически подгоняла фото под определенный размер рамки. Рамка будет с определенным дизайном. Каждый раз новая. Необходимо, чтобы эту рамку можно ...
Декомпиляция swf, с последующей реализацией на PHP
Имеется swf-файл игры. Игра постоянно обменивается с сервером игры различными данными. Каждый запрос имеет подпись (сигнатуру). Необходимо разобрать swf-файл, вытащить код генерации этой сигнатуры/подписи (примерное местоположение укажу), реализовать подобную функцию на PHP (чтобы входные и выходные параметры совпадали).
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