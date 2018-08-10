Тихий откат Google Chrome до предыдущей стабильной версии

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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Данный софт необходим для упрощения одного из этапов автоматизации удаленного администрирования.

К примеру, в системе стоит текущая версия Google Chrome: 68.0.3440.84

Нужно разработать приложение, запуск которого тихо его откатит на предыдущую стабильную версию: 67.0.3396.79

При этой технологии нужно будет использовать оффлайн-установщик той версии Google Chrome, на которую будет откат. Как вариант, можно указывать прямую ссылку на установщик в билдере (я предоставлю ее исполнителю для тестов).

Таким образом, весь процесс будет выглядеть так:

1. Запускаем софт.

2. Он удаляет текущую версию Google Chrome и ставит предыдущую.

Требование к реализации:

- отрабатывать должен один исполняемый файл, т.е. никаких архивов и вспомогательных библиотек в директории с файлом;

- работать должно на всех версиях windows (ХР уже не в счет, конечно  же);

- для работы софта не нужно ставить какие-либо обязательные последние фреймворки и т.д., т.е. должно работать "из коробки";

- нужно использовать тихую установку;

- https://i.snag.gy/2iWzmH.jpg - этот вопрос обычно выскакивает при попытке удаления Google Chrome. Нужно сделать так, чтобы в процессе отката он не выскакивал, т.е. чтобы не нужно было ничего подтверждать вручную.

- все данные о работе в браузере должны сохраниться;

- если при попытке удаления Google Chrome запущен его процесс, то нужно предвариельно закрыть его

Отписывайте свои предложения: сроки выполнения, стоимость.

Если есть уточняющие вопросы, не стесняйтесь задать их в ЛС.

7 лет назад
slob
51 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Aradam
24 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$25
2 дня
Очень талантливый программист с большим будущим! Несмотря на то, что регистрация на этом сайте у него недавняя, он может дать фору многим завсегдатаям! Так что если есть сомнения "а можно ли доверить проект?" - отбросьте эти сомнения смело! Настойчиво рекомендую к сотрудничеству!
Отличный работодатель. Задача сформулирована четко. Имеет свои познания в программировании и ПО, это позволяет объяснять аспекты вещей не прибегая к упрощению - легко найти общий язык. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество.

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Aradam
24 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад