Суть в том, даже не чтобы распараллелить функцию, а готовую функцию запустить много раз в потоках кое что дописав и сделать возможным запуска этой программки из типа управляющей на шарпе. Для выполнения ...
Тихий откат Google Chrome до предыдущей стабильной версии
Данный софт необходим для упрощения одного из этапов автоматизации удаленного администрирования.
К примеру, в системе стоит текущая версия Google Chrome: 68.0.3440.84
Нужно разработать приложение, запуск которого тихо его откатит на предыдущую стабильную версию: 67.0.3396.79
При этой технологии нужно будет использовать оффлайн-установщик той версии Google Chrome, на которую будет откат. Как вариант, можно указывать прямую ссылку на установщик в билдере (я предоставлю ее исполнителю для тестов).
Таким образом, весь процесс будет выглядеть так:
1. Запускаем софт.
2. Он удаляет текущую версию Google Chrome и ставит предыдущую.
Требование к реализации:
- отрабатывать должен один исполняемый файл, т.е. никаких архивов и вспомогательных библиотек в директории с файлом;
- работать должно на всех версиях windows (ХР уже не в счет, конечно же);
- для работы софта не нужно ставить какие-либо обязательные последние фреймворки и т.д., т.е. должно работать "из коробки";
- нужно использовать тихую установку;
- https://i.snag.gy/2iWzmH.jpg - этот вопрос обычно выскакивает при попытке удаления Google Chrome. Нужно сделать так, чтобы в процессе отката он не выскакивал, т.е. чтобы не нужно было ничего подтверждать вручную.
- все данные о работе в браузере должны сохраниться;
- если при попытке удаления Google Chrome запущен его процесс, то нужно предвариельно закрыть его
Отписывайте свои предложения: сроки выполнения, стоимость.
Если есть уточняющие вопросы, не стесняйтесь задать их в ЛС.
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