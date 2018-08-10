Тихий откат Google Chrome до предыдущей стабильной версии

Данный софт необходим для упрощения одного из этапов автоматизации удаленного администрирования.

К примеру, в системе стоит текущая версия Google Chrome: 68.0.3440.84

Нужно разработать приложение, запуск которого тихо его откатит на предыдущую стабильную версию: 67.0.3396.79

При этой технологии нужно будет использовать оффлайн-установщик той версии Google Chrome, на которую будет откат. Как вариант, можно указывать прямую ссылку на установщик в билдере (я предоставлю ее исполнителю для тестов).

Таким образом, весь процесс будет выглядеть так:

1. Запускаем софт.

2. Он удаляет текущую версию Google Chrome и ставит предыдущую.

Требование к реализации:

- отрабатывать должен один исполняемый файл, т.е. никаких архивов и вспомогательных библиотек в директории с файлом;

- работать должно на всех версиях windows (ХР уже не в счет, конечно же);

- для работы софта не нужно ставить какие-либо обязательные последние фреймворки и т.д., т.е. должно работать "из коробки";

- нужно использовать тихую установку;

- https://i.snag.gy/2iWzmH.jpg - этот вопрос обычно выскакивает при попытке удаления Google Chrome. Нужно сделать так, чтобы в процессе отката он не выскакивал, т.е. чтобы не нужно было ничего подтверждать вручную.

- все данные о работе в браузере должны сохраниться;

- если при попытке удаления Google Chrome запущен его процесс, то нужно предвариельно закрыть его

Отписывайте свои предложения: сроки выполнения, стоимость.

Если есть уточняющие вопросы, не стесняйтесь задать их в ЛС.