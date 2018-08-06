Скрипт сбора пользователей телеграмм чата

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Закрыт6 заявок174 просмотра

Привет. Есть телеграмм чат, в нем около 100 пользователей. Нужно сохранить список пользователей чата в csv файл, каждый с новой строки. сохранять  first name last name и username.

7 лет назад
pavelzp
45 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

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