Установить плановые часы для ресурса в проджекте.

Есть проект(project), есть задания(task) и есть назначения(assigned) на ресурсы(resource). Необходимо программно на определенный день установить плановые часы по заданию.

Можно использовать все, чем владеете, csom, odata, и прочие примочки.

Жду предложения и стоимость по коду (c#) .