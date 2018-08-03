Установить плановые часы для ресурса в проджекте.

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Закрыт3 заявки206 просмотров

Есть проект(project), есть задания(task) и есть назначения(assigned) на ресурсы(resource). Необходимо программно на определенный день установить плановые часы по заданию.

Можно использовать все, чем владеете, csom, odata,  и прочие примочки.

Жду предложения и стоимость по коду (c#) .

7 лет назад
TreF
Олег 
52 года
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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