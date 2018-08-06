Программа статистики для Kerio Connect

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Закрыт1 заявка138 просмотров

имеется Kerio Connect и ящик на который приходят лиды по мейлу. Задача проследить на все ли лиды был ответ и кто отвечал на какие из них

7 лет назад
ias2130
39 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров