Телеграмм бот

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт10 заявок211 просмотров

Необходимо написать телеграмм бота

Бюджет обсуждаем

Платим нормально

С тем с кем договорюсь, даю тестовое задание (см. скрин, пару функций)

Работы на 20-30 минут. После этого готов внести предоплату у кого есть отзывы

7 лет назад
sajtovc
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров