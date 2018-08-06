Прогнозирование на основе машинного обучения

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Закрыт4 заявки158 просмотров

Создать систему, на основе машинного обучения, прогнозирующую успешность реализации закупки у поставщикатоваров, работ и услуг в сфере трубной отрасли.Датасеты из открытых источником будут представлены в ходе реализации проекта.ТЗ приложено. Вопросы в ЛС.

Машинное обучение
7 лет назад
room_13
Иван 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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