Скопировать проект монеты c++

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки144 просмотра

1. Скопировать проект. 

2. Изменить время блока, размер награды, количество необходимых монет для запуска Мастер ноды. 

Предлагайте ваши сроки и цены, оба пункта очень важны.

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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Нет заявок фрилансеров