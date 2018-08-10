Создать программу тестирования водителей

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Закрыт16 заявок260 просмотров

Доброго дня,

необходимо создать программку для windows или на основе гуглформ или таблиц(может иное) программу тестирования водителей.

Существует гуглтаблица со списком 100 вопросов и на каждый вопрос даны 3 варианта ответа(в таблице первый ответ всегда правильный).

Принцип работы:

1. Водитель включает компьютер и видет форму регистрации - Выбор ФИО водителей из списка, также фиксируется дата прохождения теста.

2. Дале водителю выдается 5 вопросов (рандомным способом подтягивая их из прилагаемой гуглтаблицы)с 3-мя ответами, где его задача выбрать по каждом вопросу правильный ответ.

3. Программа фиксирует его ответы, показывает верные ответы  и далее заносит в новую гугл таблицу(РЕЗУЛЬТАТЫ ОТВЕТОВ) следующую информацию (ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ, ФИО ВОДИТЕЛЯ, ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ВОПРОСА(из прилагаемой таблицы), ответ ( в формате 0 или 1, где 0 не верно, а 1 верный ответ)

4. В Таблице РЕЗУЛЬТАТЫ ОТВЕТОВ должна быть закладка со сводной таблицей , где помесячно суммируется по ФИО водителя результаты тестирования)

Таблицу со списком вопросов прилагаю. Также если необходимо предоставлю доступ к гугл диску , где расположена папка тестирования.

7 лет назад
guest_15339885838011
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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