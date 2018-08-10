Задача печать фото из инстаграм по хэштегу или по поиску в профиле. Необходимо чтобы программа автоматически подгоняла фото под определенный размер рамки. Рамка будет с определенным дизайном. Каждый раз новая. Необходимо, чтобы эту рамку можно ...
Создать программу тестирования водителей
Доброго дня,
необходимо создать программку для windows или на основе гуглформ или таблиц(может иное) программу тестирования водителей.
Существует гуглтаблица со списком 100 вопросов и на каждый вопрос даны 3 варианта ответа(в таблице первый ответ всегда правильный).
Принцип работы:
1. Водитель включает компьютер и видет форму регистрации - Выбор ФИО водителей из списка, также фиксируется дата прохождения теста.
2. Дале водителю выдается 5 вопросов (рандомным способом подтягивая их из прилагаемой гуглтаблицы)с 3-мя ответами, где его задача выбрать по каждом вопросу правильный ответ.
3. Программа фиксирует его ответы, показывает верные ответы и далее заносит в новую гугл таблицу(РЕЗУЛЬТАТЫ ОТВЕТОВ) следующую информацию (ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ, ФИО ВОДИТЕЛЯ, ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ВОПРОСА(из прилагаемой таблицы), ответ ( в формате 0 или 1, где 0 не верно, а 1 верный ответ)
4. В Таблице РЕЗУЛЬТАТЫ ОТВЕТОВ должна быть закладка со сводной таблицей , где помесячно суммируется по ФИО водителя результаты тестирования)
Таблицу со списком вопросов прилагаю. Также если необходимо предоставлю доступ к гугл диску , где расположена папка тестирования.
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