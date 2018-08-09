Программа для печати фото из Instagram

Задача печать фото из инстаграм по хэштегу или по поиску в профиле. Необходимо чтобы программа автоматически подгоняла фото под определенный размер рамки. Рамка будет с определенным дизайном. Каждый раз новая. Необходимо, чтобы эту рамку можно было загружать в программу для дальнейшей печати с фото. Для примера приложу уже готовые фотографии. Раньше подобная программа была, но она перестала работать.