Программа для печати фото из Instagram

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Закрыт4 заявки269 просмотров

Задача печать фото из инстаграм по хэштегу или по поиску в профиле. Необходимо чтобы программа автоматически подгоняла фото под определенный размер рамки. Рамка будет с определенным дизайном. Каждый раз новая. Необходимо, чтобы эту рамку можно было загружать в программу для дальнейшей печати с фото. Для примера приложу уже готовые фотографии. Раньше подобная программа была, но она перестала работать.

7 лет назад
OleghaNull
Олег 
32 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

remueur
Андрей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
30 отзывов(-5)
7 лет назад
$80
7 дней
Не учел плохие отзывы о данном исполнителе. Очень зря. Заказ не выполнен. Каждый раз, когда подходил срок к сдаче, исполнитель переносил их и "кормил завтраками". Если вам важно, чтобы ваш заказ был выполнен - вам не сюда

Заявки фрилансеров

remueur
Андрей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
30 отзывов(-5)
7 лет назад