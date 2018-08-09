Написать программу регистрации на занятия (сайт на Wix)

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Закрыт2 заявки165 просмотров

Цель - регистрация детей на групповые внешкольные занятия. Планируется запускать на сайте wix.com с использованием встроенных средств (код и БД). Нужно разработать два основных компонента: расписание занятий групп и регистрация на занятия. Для клиентов страница в свободном доступе, регистрация с логином/паролем не требуется. Сайт готов. Есть ТЗ.

Wix
7 лет назад
guest_15338073669225
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров