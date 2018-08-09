Заполнение Excel данными с определенного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок245 просмотров

Необходимо написать методику либо макрос, который будет заполнять таблицу Excel данными с сайта в определенный промежуток времени и затем проставлять итоги, которые также имеются на этом сайте. Таблица не сложная около 7 столбцов.

Возможно в ручном режиме тогда нужен алгоритм либо в автоматическом, предусмотреть

7 лет назад
beloe04
Роман 
53 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

gf16954
Юрий 
70 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$50
7 дней

Заявки фрилансеров

gf16954
Юрий 
70 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад