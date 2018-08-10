Задача печать фото из инстаграм по хэштегу или по поиску в профиле. Необходимо чтобы программа автоматически подгоняла фото под определенный размер рамки. Рамка будет с определенным дизайном. Каждый раз новая. Необходимо, чтобы эту рамку можно ...
Требуется разработка бот
Бот должен залогиниться на все наши соцсети и месенджеры, он должен уметь отвечать на определённые запросы опрелёными ответами, при получении контакта(телефона), он должен соеденить нашего оператора и клиента(это можно сделать с помощью сервисов обратного звонка по апи, либо просто путём вставления номера в форму и нажатия перезвонить)
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