Требуется разработка бот

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки178 просмотров

Бот должен залогиниться на все наши соцсети и месенджеры, он должен уметь отвечать на определённые запросы опрелёными ответами, при получении контакта(телефона), он должен соеденить нашего оператора и клиента(это можно сделать с помощью сервисов обратного звонка по апи, либо просто путём вставления номера в форму и нажатия перезвонить)

7 лет назад
Andrey8122
Андрей 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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