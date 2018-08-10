Требуется разработка бот

Бот должен залогиниться на все наши соцсети и месенджеры, он должен уметь отвечать на определённые запросы опрелёными ответами, при получении контакта(телефона), он должен соеденить нашего оператора и клиента(это можно сделать с помощью сервисов обратного звонка по апи, либо просто путём вставления номера в форму и нажатия перезвонить)