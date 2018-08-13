Создать мини систему учета деталей (Windows приложение)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт12 заявок338 просмотров

Нужна небольшая программа для "складского учета".

Дизайн не важен, пойдут обычные формы. Хотелось бы чтобы было удобно.

В идеале, хотелось бы чтобы ПО было бы предустановленным, типа portable – без инсталлятора.

Можно с инсталятором, но стремиться к минимум зависимостей (посоветуйте, мб использовать SQLite или что-то ещё, чтобы не пришлось ставить отдельно на компьютер SQLServer, или ставить сразу при установке, если есть какой-то урезанный бесплатный вариант).

Краткое ТЗ для оценки. Перед реализации все опишу.

Язык программирования не важем (думаю или C# или Java), если есть другие предложения - открыт.

Программа нужна до 25 августа, просьба учитывать это.

JavaSQLite
7 лет назад
mayhembrbr
Алексей 
32 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

plasma
54 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$200
3 дня

Заявки фрилансеров

plasma
54 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Инжект в запущенный процесс

    Имеется игра и моя программа, после очередного обновления игры перестал работать инжект в процесс игры. Нужно восстановить работу инжекта моей программы.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Таблица в Excel (Екселе) - мини финансовый анализ

    $20

    Всем Привет !  есть желание сделать мини фин анализ (отчет) в Excel таблице следует добавить фильтры, чтоб по разным параметрам можно увидеть разные суммы  анализ по клиентам анализ по видам работ и ...

    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Декомпиляция swf, с последующей реализацией на PHP

    Имеется swf-файл игры. Игра постоянно обменивается с сервером игры различными данными. Каждый запрос имеет подпись (сигнатуру). Необходимо разобрать swf-файл, вытащить код генерации этой сигнатуры/подписи (примерное местоположение укажу), реализовать подобную функцию на PHP (чтобы входные и ...

    PHP
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется разработка бот

    Бот должен залогиниться на все наши соцсети и месенджеры, он должен уметь отвечать на определённые запросы опрелёными ответами, при получении контакта(телефона), он должен соеденить нашего оператора и клиента(это можно сделать с помощью сервисов обратного звонка ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать программу тестирования водителей

    Доброго дня, необходимо создать программку для windows или на основе гуглформ или таблиц(может иное) программу тестирования водителей. Существует гуглтаблица со списком 100 вопросов и на каждый вопрос даны 3 варианта ответа(в таблице первый ...

    Прикладное ПО16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настроить ККМ-сервер

    $100

    Здравствуйте. Нужно подключить принтер чеков Tysso PRP-080ii и сканер штрихкодов к ККМ-серверу. От вас,собственно и требуется настроить ККМ-сервер для оборудования. Подключатся всё это дело ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад