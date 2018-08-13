Имеется игра и моя программа, после очередного обновления игры перестал работать инжект в процесс игры. Нужно восстановить работу инжекта моей программы.
Создать мини систему учета деталей (Windows приложение)
Нужна небольшая программа для "складского учета".
Дизайн не важен, пойдут обычные формы. Хотелось бы чтобы было удобно.
В идеале, хотелось бы чтобы ПО было бы предустановленным, типа portable – без инсталлятора.
Можно с инсталятором, но стремиться к минимум зависимостей (посоветуйте, мб использовать SQLite или что-то ещё, чтобы не пришлось ставить отдельно на компьютер SQLServer, или ставить сразу при установке, если есть какой-то урезанный бесплатный вариант).
Краткое ТЗ для оценки. Перед реализации все опишу.
Язык программирования не важем (думаю или C# или Java), если есть другие предложения - открыт.
Программа нужна до 25 августа, просьба учитывать это.
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