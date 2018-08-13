Создать мини систему учета деталей (Windows приложение)

Нужна небольшая программа для "складского учета".

Дизайн не важен, пойдут обычные формы. Хотелось бы чтобы было удобно.

В идеале, хотелось бы чтобы ПО было бы предустановленным, типа portable – без инсталлятора.

Можно с инсталятором, но стремиться к минимум зависимостей (посоветуйте, мб использовать SQLite или что-то ещё, чтобы не пришлось ставить отдельно на компьютер SQLServer, или ставить сразу при установке, если есть какой-то урезанный бесплатный вариант).

Краткое ТЗ для оценки. Перед реализации все опишу.

Язык программирования не важем (думаю или C# или Java), если есть другие предложения - открыт.

Программа нужна до 25 августа, просьба учитывать это.