Доброго дня! Макрос для підрахунку ключових слів в MS Word (vba) Наприклад, дано текст, я якому має міститися: - трикотаж – 2 раза - Київ– 1 раз ...
АПИ интеграция с платежными процессингами
подробное описание задачи в приложенном файле ТЗ
Заявки фрилансеров
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