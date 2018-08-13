Разработка Бота Telegram

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки169 просмотров

Заказ: ☝️ Разработка бота для Telegram1. нужен бот, который собирает  реальных пользователей в телеграм канал или чат. Из чата.2. вторая функция накручивает просмотры, причем просмотры должны быть всегда разные, на постах

7 лет назад
free-appru
Никита 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров