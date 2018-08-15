Имеется игра и моя программа, после очередного обновления игры перестал работать инжект в процесс игры. Нужно восстановить работу инжекта моей программы.
Интересует подбор и программного обеспечения для сети салонов косметол
Интересует анализ и рекомендации по подбору программного обеспечения для сети салонов косметологических услуг ( часть которых может быть во франчайзинге), основные требования учет, заказ услуги без визита, взаимоотношения с клиентами, уведомления рассылки, предупреждение о визитах, подсчёт затрат и оценка эффективности процедур и мастеров, анализ систематичности визитам. Человек предлагающий взять его в исполнители должен понимать вопрос и предложить свои критерии оценки по , по которым должен производится анализ. Срок неделя.
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