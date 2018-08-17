Код для RPI OpenCV Python

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Закрыт1 заявка139 просмотров

Нужен код для Pi-камеры по следующему сценарию: 

На видео в онлайне найти и выделить зеленые объекты (их будет 2),  перевести в черно-белое (зеленые пиксели станут белыми, остальное черное), посчитать белые пиксели каждого объекта в каждом кадре, получить процент белых пикселей одного объекта относительного другого. 

OpenCVPython
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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