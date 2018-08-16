API Google Delphi

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Закрыт3 заявки145 просмотров

Нужно написать приложение на Delphi для доступа к google - таблицам (google sheets)

Здесь, похоже, реализовано.

https://www.youtube.com/watch?v=6Y9qWtcjrBc&vl=ru

но можно как-то иначе.

Delphi
7 лет назад
terlalex
46 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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