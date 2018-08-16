Нарисовать диаграмму ВРМ для бизнес процесса

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки169 просмотров

Нарисовать диаграмму ВРМ для бизнес процесса. Описание бизнес процесса вышлю в личку. 

7 лет назад
BuJina
41 год
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров