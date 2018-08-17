Доработка проекта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок152 просмотра

Доброго дня, необходим человек со знаниями php 5.6 / Symfony 2 / REACT / Doctrine 2, для доработки проекта.

По всем вопросам обращаться в телеграм.

PHPSymfony
7 лет назад
aodincev77
Алекс 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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