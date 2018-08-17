Доброго дня! Макрос для підрахунку ключових слів в MS Word (vba) Наприклад, дано текст, я якому має міститися: - трикотаж – 2 раза - Київ– 1 раз ...
Написать софт для ютьюба
задача софта анализировать ютьюб каналы по списку
нужно вытаскивать последние 7 роликов и в таблицу автоматические заносить
- среднее число просмотров за 7 роликов
- среднее число лайков за 7 роликов (в процентах)
- среднее число дизлайков за 7 роликов (в процентах)
- среднее число комментариев за 7 роликов (в процентах)
начните ответ с фразы 22 и укажите
1 - стоимость написания
2 - срок
3 - ваш телеграм юзернейм для связи
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