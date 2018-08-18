Выставление вещей на торговую площадку steam. Забирать вещи с bitskins

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок167 просмотров

Требуется человек который знаком с работой steam.

1.Выставлять вещи в стиме на торговую площадку.

Функционал:

-выставлять вещи дороже от цены на момент выставления по критериям, если вещь не попадает ни в одну критерию, её не выставлять;

-возможность создания критерий для диапазонов цен от-до, в процентах или единицах, выбор критерий галками. Пример: от 0 грн до 12грн

выставлять на 2 грн больше, от 170 грн до 1600 выставлять на 10%больше;

-галка, выставлять вещи с баном на обмен или все;

-галка, снятие вещей с торговой, у которых закончился бан или все (в зависимости от того сколько потребуется времени на обработку, если

это будет +пол секунды на вещь, тогда просто снятие);

-возможность задать ограничение сколько вещей нужно выставить на торговую площадку;

-показывать в процентах сколько до конца обработки задачи (прогресс бар).

2.Забирать купленные вещи с «bitskins.com» «https://bitskins.com/pending_withdrawals»,те у которых закончился трейд бан, если инвентарь у стим аккаунта полон завершать работу.

2.1 Забирать их на стиме, проверять по токену трейда при принятии трейда, показывать в процентах сколько до конца обработки задачи (прогресс бар).

2.2 Показывать по нажатию сколько вещей без бана.

При закрытии программы сохранять все настройки, чтобы каждый раз заново не

настраивать.

Подтверждение от стим гуарда не требуется.

7 лет назад
Panda711
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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