Создание платежного терминала на базе RPI, Arduino, STM32

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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Разработать платежный терминал, на базе малины либо других микрокомпьютеров, которые будет понимать NFC, Bluetooth, иметь 2 экрана и определенные другие устройства. 

Результат работы полностью рабочая система и схемы для производства плат, а так же 3 опытных образца

7 лет назад
olegrom
Олег 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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