Требуется человек который знаком с работой steam. 1.Выставлять вещи в стиме на торговую площадку. Функционал: -выставлять вещи дороже от цены на момент выставления по критериям, если вещь не попадает ...
Создание платежного терминала на базе RPI, Arduino, STM32
Разработать платежный терминал, на базе малины либо других микрокомпьютеров, которые будет понимать NFC, Bluetooth, иметь 2 экрана и определенные другие устройства.
Результат работы полностью рабочая система и схемы для производства плат, а так же 3 опытных образца
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