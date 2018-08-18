Добрый день, .Что нужно (Если вы не уверены что какой-либо пункт вам подойдет то все равно пишите, все обговариваемо): 1 Основная задача: Написать модуль распознавания речи. Т.е. некий класс, который принимает аудиофайл а ...
Выставление на торговую площадку steam и прием оферов c bitskins
Желательно чтобы вы были знакомы со steam.
ТЗ ниже
1.Выставлять вещи в стиме на торговую площадку.
Функционал:
-выставлять вещи дороже от цены на момент выставления по критериям, если вещь не попадает ни в одну критерию, её не выставлять;
-возможность создания критерий для диапазонов цен от-до, в процентах или единицах, выбор критерий галками. Пример: от 0 грн до 12грн
выставлять на 2 грн больше, от 170 грн до 1600 выставлять на 10%больше;
-галка, выставлять вещи с баном на обмен или все;
-галка, снятие вещей с торговой, у которых закончился бан или все (в зависимости от того сколько потребуется времени на обработку, если
это будет +пол секунды на вещь, тогда просто снятие);
-возможность задать ограничение сколько вещей нужно выставить на торговую площадку;
-показывать в процентах сколько до конца обработки задачи (прогресс бар).
2.Забирать купленные вещи с «bitskins.com» « у которых закончился трейд бан, если инвентарь у стим аккаунта полон завершать работу.
2.1 Забирать их на стиме, проверять по токену трейда при принятии трейда, показывать в процентах сколько до конца обработки задачи (прогресс бар).
2.2 Показывать по нажатию сколько вещей без бана.
При закрытии программы сохранять все настройки, чтобы каждый раз заново не
настраивать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Разработать платежный терминал, на базе малины либо других микрокомпьютеров, которые будет понимать NFC, Bluetooth, иметь 2 экрана и определенные другие устройства. Результат работы полностью рабочая система и схемы для производства плат, а ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется человек который знаком с работой steam. 1.Выставлять вещи в стиме на торговую площадку. Функционал: -выставлять вещи дороже от цены на момент выставления по критериям, если вещь не попадает ...Закрыт7 лет назад
нужна установка Микроразметка Open Graph и Микроразметка Schema.org для сайтов 4multivarki.com/ online-effects.ru/Закрыт7 лет назад
- $300
Доброго дня, необходим человек со знаниями php 5.6 / Symfony 2 / REACT / Doctrine 2, для доработки проекта. По всем вопросам обращаться в телеграм.Закрыт7 лет назад
задача софта анализировать ютьюб каналы по списку нужно вытаскивать последние 7 роликов и в таблицу автоматические заносить - среднее число просмотров за 7 роликов - среднее число лайков за 7 роликов (в ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
В google sheets делаем складской учет + автоматизацию производства деталей из материалов. Первое: У нас есть материалы на 1 вкладке, мы их закупаем. В ней согласно номенклатуре деталей из ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен код для Pi-камеры по следующему сценарию: На видео в онлайне найти и выделить зеленые объекты (их будет 2), перевести в черно-белое (зеленые пиксели станут белыми, остальное черное), посчитать белые пиксели каждого объекта в ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $1
Нарисовать диаграмму ВРМ для бизнес процесса. Описание бизнес процесса вышлю в личку.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно написать приложение на Delphi для доступа к google - таблицам (google sheets) Здесь, похоже, реализовано. https://www.youtube.com/watch?v=6Y9qWtcjrBc&vl=ru но можно как-то иначе.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад