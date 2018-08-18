Выставление на торговую площадку steam и прием оферов c bitskins

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки161 просмотр

Желательно чтобы вы были знакомы со steam.

ТЗ ниже

1.Выставлять вещи в стиме на торговую площадку. 

Функционал:

-выставлять вещи дороже от цены на момент выставления по критериям, если вещь не попадает ни в одну критерию, её не выставлять;

-возможность создания критерий для диапазонов цен от-до, в процентах или единицах, выбор критерий галками. Пример: от 0 грн до 12грн

выставлять на 2 грн больше, от 170 грн до 1600 выставлять на 10%больше;

-галка, выставлять вещи с баном на обмен или все;

-галка, снятие вещей с торговой, у которых закончился бан или все (в зависимости от того сколько потребуется времени на обработку, если

это будет +пол секунды на вещь, тогда просто снятие);

-возможность задать ограничение сколько вещей нужно выставить на торговую площадку;

-показывать в процентах сколько до конца обработки задачи (прогресс бар).

2.Забирать купленные вещи с «bitskins.com» « у которых закончился трейд бан, если инвентарь у стим аккаунта полон завершать работу. 

2.1 Забирать их на стиме, проверять по токену трейда при принятии трейда, показывать в процентах сколько до конца обработки задачи (прогресс бар).

2.2 Показывать по нажатию сколько вещей без бана.

При закрытии программы сохранять все настройки, чтобы каждый раз заново не

настраивать.

7 лет назад
Kirryuha1
26 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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