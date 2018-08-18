Подмена изображения с вебкамеры

Нужен квалифицированный специалист по работе с изображениями, транслируемыми с вебкамеры компьютера. Профессионал, который разбирается не только в существующих программах (типа Manycam, Fake Webcam, Splitcam и т.д.), но и смог бы выполнить нашу задачу по транслированию любого заданного фото изображения через вебкамеру. Нам нужно передавать только фото, видео не надо.

Подробное изложение деталей задачи в личной переписке.

50 долларов мы платим сразу после первого позитивного результата,еще 50 через неделю устойчивой работы. Т.е. за устойчиво успешное решение этой задачи мы готовы выделить 100$.

Хотелось бы общаться не с начинающими любителями, которые только косвенно знакомы с программами подмены изображения, транслируемого с веб камеры компьютера, а со специалистами, которые знают разные варианты решения этой задачи и могут реально помочь.

Желательна возможность общаться голосом, например, через вотсап. Все подробные детали задания готовы объяснить тем, кто возьмется за эту работу. Пишите, звоните.