Желательно чтобы вы были знакомы со steam. ТЗ ниже 1.Выставлять вещи в стиме на торговую площадку. Функционал: -выставлять вещи дороже от цены на момент выставления по критериям, если вещь не попадает ...
Подмена изображения с вебкамеры
Нужен квалифицированный специалист по работе с изображениями, транслируемыми с вебкамеры компьютера. Профессионал, который разбирается не только в существующих программах (типа Manycam, Fake Webcam, Splitcam и т.д.), но и смог бы выполнить нашу задачу по транслированию любого заданного фото изображения через вебкамеру. Нам нужно передавать только фото, видео не надо.
Подробное изложение деталей задачи в личной переписке.
50 долларов мы платим сразу после первого позитивного результата,еще 50 через неделю устойчивой работы. Т.е. за устойчиво успешное решение этой задачи мы готовы выделить 100$.
Хотелось бы общаться не с начинающими любителями, которые только косвенно знакомы с программами подмены изображения, транслируемого с веб камеры компьютера, а со специалистами, которые знают разные варианты решения этой задачи и могут реально помочь.
Желательна возможность общаться голосом, например, через вотсап. Все подробные детали задания готовы объяснить тем, кто возьмется за эту работу. Пишите, звоните.
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