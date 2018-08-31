Ошибка на сервере (слетели настройки nginx)

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Завершен4 заявки200 просмотров

proxy_set_header  Host  $host;

по ошибке вижно, что CORS не пробрасывается

http://www.websphererus.com/devops/nginx-cors-and-reverse-proxy

наш проект, это виджет комментариев для сайта Getrate 

Hetzner cloun & Amazone AWS

нужна помощь грамотного специалиста 

Nginx
7 лет назад
Alexx535
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$10
1 день
Спасибо за оперативность, особенно в выходной день. Рекомендую 100 % + адекватные цены. Будем работать еще.
Отличный заказчик! рекомендую!

Заявки фрилансеров

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад