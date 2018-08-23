У нас на сервере стоит mariadb, её нужно поднастроить. Сейчас она переодически зависает и работает медленно. Нужно пороверить логи, найти её узкие места и их устранить.
Восстановить файл из архива на MODx
Добрый день! При создании нового сайта заказчику понадобаилось посмотреть на старую версию сайта, которая в данный момент не доступна, поскльку сайт интерпретируется как опасный и не открывается.
Сайт нужно поднять на новом домене.
Т.е. по сути поднять сайт, расположенный на одном хостинг, в другом домене и на другом хостинге.
Спасибо.
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