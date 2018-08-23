Восстановить файл из архива на MODx

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  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт8 заявок215 просмотров

Добрый день! При создании нового сайта заказчику понадобаилось посмотреть на старую версию сайта, которая в данный момент не доступна, поскльку сайт  интерпретируется как опасный  и не открывается.

Сайт нужно поднять на новом домене.

Т.е. по сути  поднять сайт, расположенный на одном хостинг, в другом домене  и  на  другом хостинге.

Спасибо.

MODX
7 лет назад
IS2007
50 лет
18 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров