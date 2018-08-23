Восстановить файл из архива на MODx

Добрый день! При создании нового сайта заказчику понадобаилось посмотреть на старую версию сайта, которая в данный момент не доступна, поскльку сайт интерпретируется как опасный и не открывается.

Сайт нужно поднять на новом домене.

Т.е. по сути поднять сайт, расположенный на одном хостинг, в другом домене и на другом хостинге.

Спасибо.