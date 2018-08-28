Обновить MODx

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка167 просмотров

Обновить MODx

MODX
7 лет назад
suraj
35 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$5
1 день
Михаил - грамотный специалист. Быстро решает задачи. Развернул и обновил сайт на MODx (а это чаще всего не такая и простая задача). Очень приятный в коммуникации человек. Безусловно, рекомендую!
Отличная, грамотная заказчица ! Моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад