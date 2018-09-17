Настроить Asterisk

Система на Ubuntu 16.04 Asterisk 13.20.0 и два модема Huawei. По для модемов установлено, они работают совместно с Asterisk. Есть проблема, после окончания связи через модем, он остается занятым.

Необходимо:

Решить проблему занятости модема после прекращения связи.

Настроить кодеки и кэш таким образом, чтобы свяь была устойчивой через слабые каналы мобильного интернета.

Настроить запись разговоров в мп3.

Настроить диаплан на примерно 6 абонентов и два модема.

Проинструктировать заказчика о конфигах.

Доступ к системе по SSH, система в локальной сети, доступ к которой по VPN.

Срок неделя, с продлением, в случае необходимости физических действий заказчика на системе.

В предложенной цене должна быть 7 в конце, иначе предложение спам. Оплата любыми предложенными способами с комиссией платежных систем за Ваш счет. Заказчик в РФ, СПб.